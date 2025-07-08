4 июля в МИД КНР сообщали, что Пекин не может допустить поражения России на Украине, так как это может привести к усилению давления со стороны США на Азиатско-Тихоокеанский регион. По информации South China Morning Post, данное заявление вызвало неоднозначную реакцию среди ряда представителей ЕС. Хотя официальная позиция КНР традиционно строится на принципах нейтралитета, о чем свидетельствуют регулярные заявления МИДа о непричастности страны к конфликту.