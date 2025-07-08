ФРГ: военные КНР целились лазером в немецкий самолет в Красном море
Инцидент с участием китайских военных произошел в ходе операции ЕС в Красном море. Об этом сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство в соцсети X.
«Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет во время операции ЕС Aspides», – поясняется в сообщении.
Реакция Берлина не заставила себя ждать – китайского посла вызвали в министерство для объяснений. В ведомстве подчеркнули неприемлемость подобных действий, представляющих угрозу для немецкого военного персонала и препятствующих выполнению миссии.
4 июля в МИД КНР сообщали, что Пекин не может допустить поражения России на Украине, так как это может привести к усилению давления со стороны США на Азиатско-Тихоокеанский регион. По информации South China Morning Post, данное заявление вызвало неоднозначную реакцию среди ряда представителей ЕС. Хотя официальная позиция КНР традиционно строится на принципах нейтралитета, о чем свидетельствуют регулярные заявления МИДа о непричастности страны к конфликту.