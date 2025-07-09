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Эрдоган: выборы президента Турции пройдут в 2028 году

Досрочные выборы не обсуждаются
Ведомости

Выборы президента Турции пройдут в 2028 г., как и планируется. Тема их досрочного проведения не обсуждается, заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует агентство Anadolu.

«Вы можете мечтать о том, чтобы ткнуть пальцем в любое воскресенье в календаре и сказать: "Пусть выборы состоятся в этот день". Но у политиков и народа нет такого на повестке дня», – сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что, поскольку конституция и закон о выборах не изменились, президентские и парламентские выборы состоятся в 2028 г., а выборы в органы местного самоуправления – в 2029 г.

5 июля турецкие власти в рамках дел о коррупции задержали глав Антальи, Аданы и Адыямана, расположенных на юге страны. Все они представляют оппозиционную левоцентристскую Народно-республиканскую партию (НРП; 135 мандатов из 600 мест в парламенте). Параллельно Анкарский суд осенью готовится рассмотреть дело в отношении лидера НРП Озгюра Озеля, который, по данным следствия, был незаконно избран на партийных выборах.

19 марта в Турции задержали одного из главных политических оппонентов действующего президента – мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии (CHP, 134 мандата в парламенте из 600) Экрема Имамоглу. Арест вызвал волну протестов по стране.

Имамоглу подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, Имамоглу до своего избрания был главой преступной организации, а после сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности. Телеканал CNN Turk передавал, что в рамках расследования по делу Имамоглу было задержано около 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. Также задержан пресс-секретарь мэра Мурат Онгун.

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