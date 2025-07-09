Эрдоган: выборы президента Турции пройдут в 2028 году

Имамоглу подозревается в незаконных тендерах, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, Имамоглу до своего избрания был главой преступной организации, а после сформировал с другими фигурантами собственные подструктуры для продолжения преступной деятельности. Телеканал CNN Turk передавал, что в рамках расследования по делу Имамоглу было задержано около 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. Также задержан пресс-секретарь мэра Мурат Онгун.