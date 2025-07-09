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Посольство Германии извинилось за публикацию с искаженным флагом СССР

Ведомости

Посольство ФРГ в России принесло извинения за публикацию послевоенной карты страны с искаженным флагом СССР. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

В посольстве пояснили, что в посте о разделении Германии на четыре оккупационные зоны в 1945 г. была использована карта того времени с неверными данными.

«Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке», – говорится в сообщении.

8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что извинения за публикацию посольства Германии с искаженным флагом СССР «были бы, мягко говоря, не лишними», тем более в год празднования 80-летия Победы над нацизмом. Дипломат объяснила, что диппредставительство опубликовало пост о послевоенных границах в Европе. Изображение, сопровождавшее его, представляло собой вместо государственного флага СССР «некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа НБП» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Позднее публикацию удалили.

По мнению Захаровой, причинами произошедшего могли быть «глупость сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства», которые взяли изображение из недостоверных источников, попытка сравнить Третий Рейх и СССР или отсутствие настоящей работы в посольстве и ее аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины.

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