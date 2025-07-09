Посольство Германии извинилось за публикацию с искаженным флагом СССР

8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что извинения за публикацию посольства Германии с искаженным флагом СССР «были бы, мягко говоря, не лишними», тем более в год празднования 80-летия Победы над нацизмом. Дипломат объяснила, что диппредставительство опубликовало пост о послевоенных границах в Европе. Изображение, сопровождавшее его, представляло собой вместо государственного флага СССР «некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа НБП» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Позднее публикацию удалили.