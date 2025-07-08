Захарова призвала Германию извиниться за искажение флага СССР
Извинения за публикацию посольства Германии с искаженным флагом СССР «были бы, мягко говоря, не лишними», тем более в год празднования 80-летия Победы над нацизмом. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как объяснила Захарова, посольство разместило пост о послевоенных границах в Европе днем 8 июля. Изображение, сопровождавшее публикацию, представляло собой вместо государственного флага СССР «некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа НБП
По мнению представителя МИДа, причин таких действий может быть три: «глупость сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства», которые взяли изображение из недостоверных источников, сознательная попытка сравнить Третий Рейх и СССР, либо отсутствие настоящей работы в посольстве и ее аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины.
Захарова отметила, что вторая причина противозаконна, исходя из законов РФ, и равна попытке скрестить «сторону света с абсолютным бесчеловечным злом».
В июне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о том, что Германию от нацизма освободили США и теперь страна обязана Штатам. При этом он не упомянул о решающей роли СССР. В Кремле негативно отреагировали на такое высказывание.