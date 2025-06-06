В Кремле негативно оценили заявление Мерца об освобождении ФРГ от нацизма
В Кремле негативно отреагировали на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германию от нацизма освободили США. При этом он не упомянул о решающей роли СССР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это было освобождение моей страны от нацистской диктатуры. И мы знаем, что мы вам [США] обязаны», – сказал Мерц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию мероприятия проводило агентство Associated Press.
В разговоре с Трампом Мерц напомнил, что 6 июня – годовщина высадки войск в Нормандии. После этого он вновь заявил, что именно США положили конец военным действиям в Европе. Американский лидер, в свою очередь, с иронией предположил, что для Мерца годовщина высадки союзников в Нормандии является «не самым приятным днем».