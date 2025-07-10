Трамп назначил министра транспорта Даффи временным главой NASA

В ночь на 1 июня Трамп объявил, что отзывает кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Объяснений приведено не было. По данным Reuters, Айзекмана на этот пост рекомендовал предприниматель Илон Маск. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов говорил, что замена кандидатуры на пост главы NASA является внутренним делом США.