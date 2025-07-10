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Трамп назначил министра транспорта Даффи временным главой NASA

Ведомости

Министр транспорта США Шон Даффи станет временно исполнять обязанности администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети TruthSocial.

По его словам, Даффи «проделывает огромную работу», управляя транспортными делами США. Речь о создании передовых систем управления воздушным движением и одновременном восстановлении дорог и мостов.

«Он будет замечательным руководителем этого все более важного космического агентства, пусть даже и на короткий срок. Поздравляю и спасибо, Шон!» – написал Трамп.

В ночь на 1 июня Трамп объявил, что отзывает кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Объяснений приведено не было. По данным Reuters, Айзекмана на этот пост рекомендовал предприниматель Илон Маск. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов говорил, что замена кандидатуры на пост главы NASA является внутренним делом США.

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