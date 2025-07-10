Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 10 июля уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Восемь из них сбиты над Черным морем. По два беспилотника были ликвидированы в Белгородской области и Крыму, по одному – в Пензенской и Курской областях.