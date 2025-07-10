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Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве

Ведомости

В ночь на 10 июля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар БПЛА и оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, цель удара российских военных была достигнута, все объекты поражены.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар по Киеву и его окрестностям 10 июля. По его словам, атака длилась около 10 часов. Украинский лидер уточнил, что Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области пострадали от ударов. Он написал, что было использовано более 400 ракет и беспилотников.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 10 июля уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Восемь из них сбиты над Черным морем. По два беспилотника были ликвидированы в Белгородской области и Крыму, по одному – в Пензенской и Курской областях.

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