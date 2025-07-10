Средства ПВО за три часа уничтожили 26 украинских дронов над регионами России

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 июля сообщал, что система ПВО сбила четыре украинских БПЛА, летевших на Москву. О нейтрализации первого беспилотника он объявил в 15:44 мск. Следующий дрон был сбит в 16:08 мск, третий – в 16:16 мск. О том что ПВО сбили еще один беспилотник, стало известно в 19:12 мск. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.