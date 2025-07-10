Средства ПВО за три часа уничтожили 26 украинских дронов над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:00 по 20:00 мск перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Больше всего, 11 БПЛА, сбили над территорией Курской области, еще девять – над Брянской. Три беспилотника уничтожили над Калужской областью и по одному над Белгородской и Орловской областями, а также над Московскими регионом.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 10 июля сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар беспилотниками по Курску. В результате атаки загорелся частный дом, который был частично уничтожен, а в соседнем домовладении загорелась пристройка. Погиб 73-летний мужчина. Кроме этого, были нанесены удары по поселку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района, в результате чего была повреждена вышка сотовой связи.
Мэр Москвы Сергей Собянин 10 июля сообщал, что система ПВО сбила четыре украинских БПЛА, летевших на Москву. О нейтрализации первого беспилотника он объявил в 15:44 мск. Следующий дрон был сбит в 16:08 мск, третий – в 16:16 мск. О том что ПВО сбили еще один беспилотник, стало известно в 19:12 мск. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.