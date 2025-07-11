Глава генштаба Франции назвал Россию основной угрозой для страны

«Россия – это устойчивая, близкая и, на мой взгляд, наиболее значимая по своим масштабам угроза. Она представляет собой угрозу почти во всем», – подчеркнул Бюркар (цитата по ТАСС). Он добавил, что Москва обладает значительными военными возможностями как в области обычных, так и ядерных вооружений.