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Глава генштаба Франции назвал Россию основной угрозой для страны

Ведомости

Россия представляет собой главную угрозу для французской безопасности, заявил начальник главного штаба вооруженных сил Франции генерал армии Тьерри Бюркар.

«Россия – это устойчивая, близкая и, на мой взгляд, наиболее значимая по своим масштабам угроза. Она представляет собой угрозу почти во всем», – подчеркнул Бюркар (цитата по ТАСС). Он добавил, что Москва обладает значительными военными возможностями как в области обычных, так и ядерных вооружений.

При этом генерал отметил, что, благодаря географическому положению и обладанию ядерным арсеналом, Франция не находится под наибольшей прямой угрозой.

Он также выразил мнение о важности сохранения военных контактов с Россией, но посетовал, что текущий уровень взаимодействия остается техническим и недостаточным для реального снижения напряженности.

10 июля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне декларацию о координации действий своих сил ядерного сдерживания.

Как заявил Стармер, подписанный документ впервые официально подтверждает готовность Франции и Великобритании совместно отвечать на экстремальные угрозы безопасности Европы. При этом он отметил, что характер ядерных сил двух стран независим.

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