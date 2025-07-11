Зеленский сообщил о возобновлении военных поставок Украине
Постановки военной помощи Украине возобновлены. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Мы получили политические сигналы на самом высоком уровне – хорошие сигналы – в том числе от Соединенных Штатов и наших европейских друзей. По всем отчетам, поставки помощи восстановлены», – уточнил Зеленский.
По его словам, в ближайшее время ожидаются решительные шаги, в том числе по санкциям против России.
11 июля американский президент Дональд Трамп объявил о сделке между США, НАТО и Украиной насчет поставок оружия. В рамках соглашения Вашингтон поставит вооружение Североатлантическому альянсу и НАТО направит их Киеву. В этот же день начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что поддержка США продолжится «в ближайшем будущем» и Вашингтон может отправить Киеву системы противовоздушной обороны.
Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом распорядится направить Украине военную помощь в рамках президентских полномочий. Речь может идти о поставках вооружений из американских военных резервов на сумму до $300 млн.