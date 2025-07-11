Глава миграционной службы ООН указала на усталость от конфликта на Украине

В июне Euractiv сообщил, что Еврокомиссия изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой. По данным портала, страны Евросоюза решают вопрос, продолжать ли инвестиции в интеграцию беженцев или способствовать их возвращению. Речь идет о судьбе 4,26 млн человек, находящихся под директивой ЕС о временной защите беженцев. Европейские страны предоставили им жилье, рабочие места, школы и доступ к здравоохранению.