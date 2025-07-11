Глава миграционной службы ООН указала на усталость от конфликта на Украине
Усталость от российско-украинского конфликта и сокращение поддержки со стороны Европы и США угрожают проектам ООН по оказанию помощи беженцам из Украины. Об этом заявила генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп в интервью Reuters.
«Конфликт продолжается уже 3,5 года. Я думаю, будет справедливо сказать, что все устали», - отметила Поуп.
По его словам, МОМ и другие агентства ООН уже столкнулись с нехваткой финансирования из-за сокращения иностранной помощи по решению президента США Дональда Трампа. Поуп оценила дефицит бюджета организации из-за политики американского лидера в $1 млрд.
Кроме того, ситуация с финансированием помощи беженцам усугубляется из-за пересмотра расходов европейскими странами, которые сейчас предпочитают направлять средства на оборону.
В июне Euractiv сообщил, что Еврокомиссия изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой. По данным портала, страны Евросоюза решают вопрос, продолжать ли инвестиции в интеграцию беженцев или способствовать их возвращению. Речь идет о судьбе 4,26 млн человек, находящихся под директивой ЕС о временной защите беженцев. Европейские страны предоставили им жилье, рабочие места, школы и доступ к здравоохранению.
28 января власти США приостановили действие программы поддержи беженцев из Украины в связи с указом Трампа о защите границ. Прием заявок заморожен до момента, пока не будут рассмотрены уже поданные запросы.