Дмитриев рассказал о «титанических усилиях» по срыву диалога РФ и СШАСпецпредставитель Путина уверен, что общение будет продолжено и принесет пользу
Конструктивный диалог РФ и США принесет больше пользы, чем «деструктивный язык давления». Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в социальной сети X. По его мнению, стороны продолжат диалог, несмотря на «титанические усилия» по его срыву.
Он добавил, что глобального мира и стабильности возможно достичь только путем сотрудничества. А равноправный диалог, взаимное уважение и экономическое сотрудничество являются их основой. Конфронтационный подход экс-президента США Джо Байдена показал лишь свою неэффективность.
«Ложь [Байдена] не вечна – она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России», – заключил Дмитриев.
11 июля президент США Дональд Трамп объявил, что намерен сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей насчет будущего выступления американский лидер не привел. По его словам, он разочарован действиями Москвы. В тот же день на вопрос журналистов о его реакции на ночной удар Вооруженных сил (ВС) РФ по Киеву сказал: «Вы еще увидите, что будет происходить». Также он пообещал Москве «маленький сюрприз».
Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) в интервью телеканалу CBS News о России призвал следить за арестованными российскими активами в преддверии заявления Трампа. Таким образом Грэм намекнул на то, что американский минфин, возможно, выступает за конфискацию российских активов с последующим использованием на поддержку Украины.