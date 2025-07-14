Дмитриев рассказал о «титанических усилиях» по срыву диалога РФ и США

11 июля президент США Дональд Трамп объявил, что намерен сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей насчет будущего выступления американский лидер не привел. По его словам, он разочарован действиями Москвы. В тот же день на вопрос журналистов о его реакции на ночной удар Вооруженных сил (ВС) РФ по Киеву сказал: «Вы еще увидите, что будет происходить». Также он пообещал Москве «маленький сюрприз».