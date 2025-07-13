Грэм перед заявлением Трампа о России призвал следить за арестованными активами
Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) в преддверии заявления президента США Дональда Трампа о России призвал следить за арестованными российскими активами. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.
«Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. Глава минфина [Скотт] Бессент хочет пойти дальше», — заявил он.
Таким образом Грэм намекнул на то, что американский минфин, возможно, выступает за конфискацию российских активов с последующим использованием на поддержку Украины.
Ранее Трамп объявил, что намерен сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей насчет будущего выступления американский лидер не привел. По его словам, он разочарован действиями Москвы.
11 июля президент США на вопрос журналистов о его реакции на ночной удар ВС РФ по Киеву сказал: «Вы еще увидите, что будет происходить». Также он пообещал Москве «маленький сюрприз».