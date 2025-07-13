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Bild: Киев обеспокоен возможным содержанием заявления Трампа о России

Ведомости

На Украине испытывают беспокойство по поводу речи президента США Дональда Трампа о России, которую он должен произнести 14 июля, сообщает немецкая газета Bild.

«Главный вопрос, который так важен для Украины и Европы, заключается в следующем: будет ли Трамп готов ввести совместные санкции», – отмечает газета.

Bild напоминает, что Трамп в последнее время не исключал введения новых санкций против России, но никогда не говорил о них конкретно.

Трамп намерен сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей насчет будущего заявления американский лидер не привел. По его словам, он разочарован действиями Москвы.

11 июля президент США на вопрос журналистов о его реакции на ночной удар ВС РФ по Киеву сказал: «Вы еще увидите, что будет происходить». Также он пообещал Москве «маленький сюрприз».

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