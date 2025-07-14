Путин проведет совещание по социальным вопросам
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле совещание по социальным вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, участие в совещании примут вице-премьер Татьяна Голикова, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков. Заседание пройдет в открытом режиме.
«Собственно, все аспекты социальной проблематики, социальных вопросов – это и демография, и здравоохранение – будут сегодня на повестке дня. Ну и другие вопросы, которые также будут поднимать участники или [которыми] будет интересоваться президент», – сказал Песков.