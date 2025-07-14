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Администрация Трампа рассматривает отправку Украине ракет JASSM для F-16

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM, в частности, для оснащения истребителей F-16. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источники.

JASSM поступила на вооружение США в 2003 г. Ракета обладает ограниченной малозаметностью, высокой точностью наведения и может нести боеголовку массой до 450 кг. Ожидается, что JASSM значительно повысят эффективность истребителей F-16.

11 июля Трамп объявил о намерении сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей он не приводил. В то же время президент США выразил разочарованность в России. На вопрос о реакции на ночной удар российских сил по Киеву он заявил: «Вы еще увидите, что будет происходить». Трамп также пообещал России «маленький сюрприз».

Axios писал, что Трамп 14 июля объявит о новых поставках оружия Украине. Предполагается, что пакет включит в себя наступательное вооружение. По словам источников портала, вероятнее всего, в него войдут ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине России, включая Москву. При этом собеседники издания не знают об окончательном решении.

14 июля президент США подтвердил Fox News, что собирается отправить Украине «различное высокотехнологичное вооружение». Он уточнил, что для Вашингтона это бизнес, а платить будет Европа.

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