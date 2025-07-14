Администрация Трампа рассматривает отправку Украине ракет JASSM для F-16

11 июля Трамп объявил о намерении сделать «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей он не приводил. В то же время президент США выразил разочарованность в России. На вопрос о реакции на ночной удар российских сил по Киеву он заявил: «Вы еще увидите, что будет происходить». Трамп также пообещал России «маленький сюрприз».