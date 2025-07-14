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Axios: Трамп объявит 14 июля о поставках оружия Киеву

Axios: Трамп передаст Киеву ракеты, способные поражать Москву
Ведомости

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявит о новых поставках оружия Украине. Предполагается, что новый пакет включит в себя наступательное вооружение, пишет Axios со ссылкой два источника.

Издание отмечает, что отправка наступательных вооружений «стала бы серьезным шагом для Трампа», который до недавнего времени настаивал на том, что будет поставлять только оборонительное вооружение, чтобы избежать эскалации конфликта.

Согласно сведениям источников Axios, вероятнее всего, в пакет поставок войдут ракеты большой дальности, которые смогут поражать цели в глубине российской территории, включая Москву. При этом собеседники издания не знают об окончательном решении.

Отмечается, что, согласно надеждам официальных лиц США, Украины и Европы, это оружие изменит ход конфликта.

На минувшей неделе Трамп заявлял, что Киев получит дополнительное вооружение. Американский лидер уточнял, что оно будет носить преимущественно оборонительный характер. 4 июля Трамп говорил прессе, что разочарован телефонным разговорим с президентом России Владимиром Путиным, так как считает, что он не стремится к завершению конфликта на Украине.

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