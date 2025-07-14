Axios: Трамп объявит 14 июля о поставках оружия Киеву

На минувшей неделе Трамп заявлял, что Киев получит дополнительное вооружение. Американский лидер уточнял, что оно будет носить преимущественно оборонительный характер. 4 июля Трамп говорил прессе, что разочарован телефонным разговорим с президентом России Владимиром Путиным, так как считает, что он не стремится к завершению конфликта на Украине.