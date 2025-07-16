Песков: европейцы демонстрируют оголтелый милитаристский настрой

14 июля президент США Дональд Трамп сообщал, что Украина получит вооружение от Соединенных Штатов, а оплату за него полностью обеспечат европейские государства. «Речь идет о военной технике на миллиарды долларов, которая будет закуплена у США, передана НАТО и очень быстро поступит на поле боя. Украина ее получит», – объяснял он. Всего Трамп анонсировал поставку 17 систем ПВО и ПРО Patriot на Украину.