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Песков: европейцы демонстрируют оголтелый милитаристский настрой

Кремль отметил отсутствие согласия между странами ЕС
Ведомости

Европейцы проявляют «оголтелый милитаристский настрой», тем самым декларируют продолжение конфликта на Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На фоне такого эмоционального состояния, граничащего с неадекватностью, на европейском континенте очень сложно что-то прогнозировать», – добавил он.

Песков заявил, что поставки американского оружия на Украину через Европу – это бизнес. По его словам, среди европейских стран сейчас нет согласия, потому что речь идет о значительных суммах.

«Гражданам не останется ничего», – подчеркнул Песков.

14 июля президент США Дональд Трамп сообщал, что Украина получит вооружение от Соединенных Штатов, а оплату за него полностью обеспечат европейские государства. «Речь идет о военной технике на миллиарды долларов, которая будет закуплена у США, передана НАТО и очень быстро поступит на поле боя. Украина ее получит», – объяснял он. Всего Трамп анонсировал поставку 17 систем ПВО и ПРО Patriot на Украину.

Германия готова оплатить два комплекса противовоздушной обороны Patriot, Норвегия приобретет еще один. При этом некоторые европейские страны отказались участвовать в закупках вооружения для Украины. Politico писало, что Париж не станет участником инициативы по отправке Киеву американского оружия. Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил об отказе.

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