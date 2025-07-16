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Шойгу назвал перекладыванием бремени позицию Трампа по поставкам оружия Киеву

Ведомости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прокомментировал сделку президента США Дональда Трампа со странами НАТО по поставкам оружия Киеву. Своим видением ситуации Шойгу поделился в интервью «Коммерсанту».

Шойгу считает, что Трамп давно продвигал подход по перекладыванию бремени по поддержке Украины с Вашингтона на плечи европейских налогоплательщиков.

«Такой подход давно продвигался Дональдом Трампом, который еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что “это не его война”, и призывал Европу нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность», – сообщил секретарь Совбеза.

14 июля Трамп анонсировал поставки американского оружия Украине, оплату за которое полностью обеспечат европейские государства. Трамп подчеркнул, что достигнутое соглашение «очень крупное».

«Речь идет о военной технике на миллиарды долларов, которая будет закуплена у США, передана НАТО и очень быстро поступит на поле боя. Украина ее получит», – объяснил он.

От закупок у США уже отказались Чехия и, по данным Politico, Франция.

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