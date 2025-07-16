Шойгу назвал перекладыванием бремени позицию Трампа по поставкам оружия Киеву

«Такой подход давно продвигался Дональдом Трампом, который еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что “это не его война”, и призывал Европу нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность», – сообщил секретарь Совбеза.