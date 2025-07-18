Глава МИД Литвы: под санкции Евросоюза попадут 22 банка РФ
Евросоюз (ЕС) введет ограничения на работу 22 российских банков по итогам принятия 18-го пакета санкций против России, написал в соцсети X министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.
Он выразил надежду на то, что у России «закончатся деньги» после принятия рестрикций «в отношении более чем 100 судов теневого флота, 22 российских банков, запрета на строительство «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» и снижения предельных цен на нефть».
18 июля послы ЕС одобрили 18-й пакет антироссийских ограничений. Он в том числе содержит требования Еврокомиссии (ЕК) о «гибком» механизме ограничения цен на российскую нефть. Согласно ему, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.
17 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что страна одобрит новые рестрикции 18 июля, несмотря на то что до этого она блокировала новый пакет санкций. Фицо отметил, что сохранение позиции государства по отказу от ограничений теперь угрожает интересам Братиславы. 15 июля премьер говорил о том, что Словакия получила от Еврокомиссии (ЕК) проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов.