Глава МИД Литвы: под санкции Евросоюза попадут 22 банка РФ

17 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что страна одобрит новые рестрикции 18 июля, несмотря на то что до этого она блокировала новый пакет санкций. Фицо отметил, что сохранение позиции государства по отказу от ограничений теперь угрожает интересам Братиславы. 15 июля премьер говорил о том, что Словакия получила от Еврокомиссии (ЕК) проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов.