ЕС запретит все операции с РФПИ и его «дочками»
В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) запретит все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Об этом сообщает телеканал Euronews.
В материале указано, что одобренные послами в Брюсселе санкции запрещают также прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток», «которые в настоящее время закрыты, но которые Москва стремится возобновить в будущем».
18 июля ЕС утвердил 18-й пакет ограничений на уровне послов. Документ, в частности, содержит требования Еврокомиссии (ЕК) о «гибком» механизме ограничения цен на российскую нефть. Согласно ему, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.