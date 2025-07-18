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ЕС запретит все операции с РФПИ и его «дочками»

Ведомости

В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) запретит все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Об этом сообщает телеканал Euronews.

В материале указано, что одобренные послами в Брюсселе санкции запрещают также прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток», «которые в настоящее время закрыты, но которые Москва стремится возобновить в будущем».

18 июля ЕС утвердил 18-й пакет ограничений на уровне послов. Документ, в частности, содержит требования Еврокомиссии (ЕК) о «гибком» механизме ограничения цен на российскую нефть. Согласно ему, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.

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