Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

В 16:56 мск Собянин уже сообщал об уничтожении украинского беспилотника, летевшего на Москву. О первом сбитом БПЛА 18 июля мэр столицы сообщил в 13:21 мск. Позже, в 13:59 мск, стало известно еще о двух уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву. Еще об одном Собянин сообщил в 15:20 мск.