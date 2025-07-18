Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил он.
В 16:56 мск Собянин уже сообщал об уничтожении украинского беспилотника, летевшего на Москву. О первом сбитом БПЛА 18 июля мэр столицы сообщил в 13:21 мск. Позже, в 13:59 мск, стало известно еще о двух уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву. Еще об одном Собянин сообщил в 15:20 мск.
В ночь на 18 июля дежурные силы ПВО сбили 11 беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью. Они намеревались атаковать Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.