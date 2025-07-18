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Силы ПВО Минобороны сбили еще один летевший на Москву беспилотник

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его данным, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

18 июля Собянин уже сообщал об уничтожении четырех украинских беспилотников на подлете к Москве. О первом сбитом БПЛА мэр столицы сообщил в 13:21 мск. Позже, в 13:59 мск, стало известно еще о двух уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву. Еще об одном Собянин сообщил в 15:20 мск.

В ночь на 18 июля дежурные силы ПВО сбили 11 беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью. Они намеревались атаковать Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.

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