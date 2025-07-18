Силы ПВО Минобороны сбили еще один летевший на Москву беспилотник
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его данным, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
18 июля Собянин уже сообщал об уничтожении четырех украинских беспилотников на подлете к Москве. О первом сбитом БПЛА мэр столицы сообщил в 13:21 мск. Позже, в 13:59 мск, стало известно еще о двух уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву. Еще об одном Собянин сообщил в 15:20 мск.
В ночь на 18 июля дежурные силы ПВО сбили 11 беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью. Они намеревались атаковать Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.