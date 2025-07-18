Собянин: системы ПВО Минобороны сбили четыре БПЛА на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
О первом сбитом БПЛА Собянин сообщил в 13:21 мск. Позже, в 13:59 мск, стало известно еще о двух уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву. О последнем мэр столицы сообщил в 15:20 мск.
Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 18 июля дежурные силы ПВО сбили 11 беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью. Они намеревались атаковать Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.
По данным Минобороны, с вечера 17 июля до 7:00 18 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА над регионами. Больше всего дронов (31) сбито в Брянской области.