Над Подмосковьем сбили 11 дронов

По его словам, большинство беспилотников были ликвидированы на подлете, серьезных последствий нет. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения частных домов. Так, в Сергиево-Посадском городском округе в коттеджном поселке «Рязанцы» были повреждены фасады и остекление двух частных домов. Забор, часть стены и оконные конструкции разрушены в деревне Марьино в Солнечногорске.