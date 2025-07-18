Над Подмосковьем сбили 11 дронов
В ночь на 18 июля дежурные силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью. Атаке подверглись Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, большинство беспилотников были ликвидированы на подлете, серьезных последствий нет. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения частных домов. Так, в Сергиево-Посадском городском округе в коттеджном поселке «Рязанцы» были повреждены фасады и остекление двух частных домов. Забор, часть стены и оконные конструкции разрушены в деревне Марьино в Солнечногорске.
По данным Минобороны, с вечера 17 июля до 7:00 18 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА над регионами. Больше всего дронов (31) сбито в Брянской области.
В ночь на 18 июля Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково» в Подмосковье, а также «Стригино» в Нижнем Новгороде. Мера действовала также в калужском «Грабцево». Поздним вечером 17 июля ограничения устанавливались в подмосковных «Домодедово» и «Жуковском».