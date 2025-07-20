Россия и Иран проведут трехдневные учения в Каспийском море

18 июля посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией уже начал свое действие и «обязателен к исполнению». Его подписали 17 января президенты стран Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Документ охватывает сферы обороны, борьбы с терроризмом, энергетики, финансов, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и технологий. Он будет действовать в течение 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.