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Россия и Иран проведут трехдневные учения в Каспийском море

Ведомости

Военно-морские силы России и Ирана проведут совместные учения в Каспийском море с 21 по 23 июля, сообщило агентство Tasnim.

Учения пройдут на базе Северного флота военно-морских сил Ирана. В них примут участие Корпус стражей исламской революции (КСИР), Командование правоохранительных органов Ирана, военно-морские силы России и наблюдатели из ряда прикаспийских государств.

Как сообщает агентство, целью учений станет повышение уровня безопасности на море и укрепление сотрудничества между военно-морскими силами прикаспийских стран.

18 июля посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией уже начал свое действие и «обязателен к исполнению». Его подписали 17 января президенты стран Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Документ охватывает сферы обороны, борьбы с терроризмом, энергетики, финансов, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и технологий. Он будет действовать в течение 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.

В середине марта военно-морские силы Китая, Ирана и России провели совместные учения Security Link – 2025 недалеко от порта Чабахар в Иране. Как сообщало минобороны КНР, учения направлены на углубление «взаимного доверия в военной сфере» и «прагматичного сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц».

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