Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения
В середине марта военно-морские силы Китая, Ирана и России проведут совместные учения Security Link - 2025 недалеко от порта Чабахар в Иране. Об этом сообщило минобороны КНР.
В ходе учений будут отработаны действия по атакам на морские цели, временным инспекциям и арестам, контролю ущерба, совместному поиску и спасению.
По информации минобороны КНР, учения направлены на углубление «взаимного доверия в военной сфере» и «прагматичного сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц».
Китай со своей стороны направит партию эскортных миноносцев Baotou и корабль комплексного снабжения Gaoyou Lake для участия в учениях.
В сентябре 2024 г. Россия провела самые масштабные морские учения за 30 лет вместе с Китаем. Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них приняли участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 солдат.