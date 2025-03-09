Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения

В сентябре 2024 г. Россия провела самые масштабные морские учения за 30 лет вместе с Китаем. Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них приняли участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 солдат.