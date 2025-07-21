Расходы Украины на оборону достигли 62% ВВП
Совокупное военное содержание Украины в 2024 г. превысило $118 млрд, что было эквивалентно 62% ВВП. Страна стала одной из самых милитаризованных в мире за последние 30 лет, подсчитали «Ведомости» данные украинского минфина.
Военные расходы бюджета Киева в 2024 г. достигли $75 млрд. Согласно информации Кильского института мировой экономики, поставки Украине к концу апреля 2025 г. достигли $150 млрд. В частности, в 2022 г. их объем был $40 млрд, в 2023 г. – $51 млрд, в 2024 г. – $44 млрд. А в январе – апреле 2025 г. – $15 млрд. По сравнению с тем же периодом прошлого года они сократились на 12%.
Украинские чиновники жаловались, что поставки остановили для политического давления на Киев. США уже снизили объем помощи Украине с $7,6 млрд в январе – апреле 2024 г. до $500 млн в том же периоде 2025 г., следует из данных Кильского института.
14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. По его словам, речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки включены 17 систем противовоздушной обороны Patriot.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что Трамп давно продвигал подход по перекладыванию бремени по поддержке Украины с США на плечи европейских налогоплательщиков.