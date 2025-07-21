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Человек погиб при падении самолета ВВС Бангладеш на здание колледж

Ведомости

Самолет врезался в здание колледжа Milestone в районе Уттара в Дакке, столице Бангладеш, погиб один человек, сообщает издание Prothom Alo.

На месте происшествия ведутся спасательные работы. Общее число пострадавших в результате инцидента пока не удалось установить. В Национальный институт ожогов и пластической хирургии при медицинском колледже Дакки уже поступило 28 человек.

Доцент кафедры бухгалтерского учета Сабудж Миа сообщил Prothom Alo, что самолет упал у входа в двухэтажное здание школы. В тот момент занятий не было. Некоторые ученики уже ушли, но многие все еще оставались внутри. Вскоре после падения самолет загорелся.

Вторник 22 июля объявлено днем национального траура, сообщает Prothom Alo. Государственный флаг будет приспущен во всех государственных, полугосударственных, автономных учреждениях и учебных заведениях страны. Кроме того, флаг будет приспущен в представительствах Бангладеш за рубежом. Во всех религиозных местах поклонения страны будут организованы специальные молитвы за раненых и погибших.

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