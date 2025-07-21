Человек погиб при падении самолета ВВС Бангладеш на здание колледж

Вторник 22 июля объявлено днем национального траура, сообщает Prothom Alo. Государственный флаг будет приспущен во всех государственных, полугосударственных, автономных учреждениях и учебных заведениях страны. Кроме того, флаг будет приспущен в представительствах Бангладеш за рубежом. Во всех религиозных местах поклонения страны будут организованы специальные молитвы за раненых и погибших.