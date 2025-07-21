Путин продлил срок службы замглавы МИД России Вершинина
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин пробудет в своей должности еще год – президент РФ Владимир Путин продлил его срок службы до 24 июля 2026 г. Это следует из распоряжения главы государства, опубликованного на портале правовых актов.
Вершинин работает в должности замглавы МИД РФ с марта 2018 г. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 2011 г. является членом коллегии МИДа.
В 2004 г. работал в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки (ДБВСА) МИД, с 2011 г. одновременно с этим занял пост спецпредставителя министра иностранных дел по вопросам ближневосточного урегулирования.
Занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях в Марокко с 1976 по 1981 г., Алжире – с 1984 по 1991 г. В 1993–1997 гг. – советник-посланник посольства РФ в Тунисе, в 1999–2003 гг. служил послом России в Алжире.