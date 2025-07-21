Путин продлил срок службы замглавы МИД России Вершинина

Занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях в Марокко с 1976 по 1981 г., Алжире – с 1984 по 1991 г. В 1993–1997 гг. – советник-посланник посольства РФ в Тунисе, в 1999–2003 гг. служил послом России в Алжире.