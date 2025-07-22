Кремль рассказал, что будет считать результатом на новых переговорах с Украиной

Кремль рассказал, что будет считать результатом на новых переговорах с УкраинойМосква рассчитывает, что встреча пройдет уже на этой неделе
Нет поводов рассчитывать, что в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров будут «прорывы из разряда чудес», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Вряд ли это возможно в нынешней ситуации. Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала», – сказал представитель Кремля.
Тема украинского регулирования настолько сложная, что договоренность об обменах или о возвращении тел погибших – это уже результативность, добавил Песков. В ходе третьего раунда, по его словам, помимо других вопросов, будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда.
На вопрос о возможной подготовке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского Песков напомнил, что запрет на переговоры с Россией все еще действует в республике. Кроме того, «предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне».
Пресс-секретарь президента РФ также выразил надежду, что переговоры состоятся на этой неделе.
«Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам», – пообещал Песков.
21 июля Зеленский заявил со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова, что третий раунд переговоров состоится 23 июля в Стамбуле. Источники ТАСС сообщали, что встреча пройдет 24-25 июля. Еще позже собеседник агентства во дворце Чираган говорил, что встреча делегаций РФ и Украины запланирована именно на 23 июля.
22 июля Зеленский сообщил, что Умеров останется главой украинской делегации на переговорах по конфликту с Россией.