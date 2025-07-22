Кремль рассказал, что будет считать результатом на новых переговорах с Украиной

На вопрос о возможной подготовке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского Песков напомнил, что запрет на переговоры с Россией все еще действует в республике. Кроме того, «предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне».