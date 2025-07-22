Песков: Москва и Баку не должны жертвовать обоюдными интересами из-за Украины

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. Собственно, с самого начала президент Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались», – при этом отметил пресс-секретарь президента. Так он прокомментировал вопрос о реакции Кремля на высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме. Тот заявил, что Украина не должна соглашаться на потерю территорий в рамках конфликта.