Песков: Москва и Баку не должны жертвовать обоюдными интересами из-за Украины
Позиции России и Азербайджана по конфликту на Украине не сходятся, однако это не должно препятствовать прохождению через период краткосрочного охлаждения отношений двух стран и следованию обоюдным интересам Москвы и Баку, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. Собственно, с самого начала президент Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались», – при этом отметил пресс-секретарь президента. Так он прокомментировал вопрос о реакции Кремля на высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме. Тот заявил, что Украина не должна соглашаться на потерю территорий в рамках конфликта.
Алиев на форуме также напомнил о крушении пассажирского самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау, которое произошло 25 декабря 2024 г. Жертвами происшествия стали 38 человек. Всего на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Азербайджан планирует подать международный иск к России, т.к. считает, что следственный комитет якобы затягивает процесс по этому делу.
Песков 21 июля заметил, что такое решение является правом Азербайджана. «Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий, которые идут», – сказал он.