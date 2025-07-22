NYT: Трамп вынудил Украину пойти на переговоры с РФ, отвергнув вступление в НАТО
Президент США Дональд Трамп дал понять украинской стороне, что она не сможет вступить в НАТО, а также должна забыть о попытках вернуть регионы, вошедшие в состав РФ. Этим он вынудил Киев пойти на переговоры с Москвой. Об этом пишет The New York Times (NYT).
В материале газеты говорится, что президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме понял, что не стоит требовать от США «серьезных гарантий безопасности».
NYT также пишет, что установленный Трампом срок для России в 50 дней скорее отражает нетерпение американского лидера и вряд ли приведет к какому-то результату.
21 июля Зеленский заявил, что новая встреча российской и украинской делегаций планируется 23 июля в Стамбуле. Российская сторона пока не подтвердила эту дату. Он также рассказал, что делегацию Украины вновь возглавит бывший глава минобороны страны Рустем Умеров, недавно получивший должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга 22 июля говорил, что ожидать серьезных прорывов от третьего раунда переговоров в рамках мирного процесса России и Украины повода нет, но договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже можно назвать результативностью в текущей ситуации.