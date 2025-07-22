Турция заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров России и Украины
Турецкая сторона выразила готовность обеспечить безопасность новых переговоров России и Украины, как и во время предыдущих встреч. Об этом «РИА Новости» сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Безусловно, а разве с этим были проблемы?» – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Такую же дату объявил и президент Украины Владимир Зеленский. Позже он рассказал, что в состав переговорной группы также войдут представители украинской разведки, МИД Украины и администрации президента. По словам украинского лидера, главными темами для обсуждения на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге 22 июля заявил, что ждать «прорывов из разряда чудес» от третьего раунда переговоров повода нет, но договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже можно назвать результативностью в текущей ситуации.