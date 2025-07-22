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Главная / Политика /

Турция заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров России и Украины

Ведомости

Турецкая сторона выразила готовность обеспечить безопасность новых переговоров России и Украины, как и во время предыдущих встреч. Об этом «РИА Новости» сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Безусловно, а разве с этим были проблемы?» – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

22 июля «Интерфакс» со ссылкой на источники в Москве и Стамбуле, знакомые с подготовкой встречи, сообщил, что третий раунд переговоров России и Украины может пройти 23 июля. Эту дату собеседники агентства назвали предполагаемым «основным переговорным днем».

«Интерфакс»: переговоры России и Украины пройдут 23 июля в Стамбуле

Политика / Международные отношения

Такую же дату объявил и президент Украины Владимир Зеленский. Позже он рассказал, что в состав переговорной группы также войдут представители украинской разведки, МИД Украины и администрации президента. По словам украинского лидера, главными темами для обсуждения на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге 22 июля заявил, что ждать «прорывов из разряда чудес» от третьего раунда переговоров повода нет, но договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже можно назвать результативностью в текущей ситуации.

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