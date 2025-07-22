Турция заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров России и Украины

Такую же дату объявил и президент Украины Владимир Зеленский. Позже он рассказал, что в состав переговорной группы также войдут представители украинской разведки, МИД Украины и администрации президента. По словам украинского лидера, главными темами для обсуждения на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств.