На Украине пройдет новая волна антикоррупционных митингов

Закон, принятый Верховной радой 22 июля, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, и де-факто уничтожающий независимость контролирующих коррупцию органов, вызвал волну протестов. Западные партнеры Киева обеспокоены этим шагом. «Отмена ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути Украины в ЕС», – заявила еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос.