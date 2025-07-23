На Украине пройдет новая волна антикоррупционных митингов
В Киеве, Днепропетровске и Львове пройдут новые митинги против закона о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание «Зеркало недели».
Закон, принятый Верховной радой 22 июля, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, и де-факто уничтожающий независимость контролирующих коррупцию органов, вызвал волну протестов. Западные партнеры Киева обеспокоены этим шагом. «Отмена ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути Украины в ЕС», – заявила еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос.
Европейские и американские СМИ активно критикуют действия Зеленского, считая, что принятие закона только подстегивает коррупцию на Украине и аннулирует все усилия по демократизации страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев разворовывает деньги западных налогоплательщиков, направленные на закупку вооружения для Украины.