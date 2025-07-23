Песков: европейские и американские деньги разворовали на Украине
Не все деньги, выделенные США и ЕС Украине, были использованы по назначению, в стране остро стоит тема коррупции, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если говорить простым и емким русским языком, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали», – сообщил он на брифинге журналистам.
Пресс-секретарь сообщил, что сокращение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) – это внутреннее дело страны и не касается России.
«Поэтому коррупция – тема острая. Острая для Украины», – заявил Песков.
Верховная рада 22 июля проголосовала за ограничение полномочий НАБУ, аналогичный закон подписал президент Владимир Зеленский.