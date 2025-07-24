Си Цзиньпин выразил соболезнования после крушения Ан-24 в Амурской области
Председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме, адресованной президенту России Владимиру Путину, выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Приамурье, сообщило Центральное телевидение Китая. В авиакатастрофе никто не выжил.
24 июля в 07:05 мск при заходе на посадку в аэропорт города Тынды самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. Воздушное судно обнаружили на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области. По последним данным, на борту находились 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа. В регионе был объявлен трехдневный траур.
После крушения на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации для мобилизации всех сил и средств к ликвидации последствий. Первый заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев сообщил, что восточное управление Следственного комитета РФ рассматривает среди причин крушения самолета техническую неисправность и человеческий фактор.