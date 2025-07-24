Си Цзиньпин выразил соболезнования после крушения Ан-24 в Амурской области

24 июля в 07:05 мск при заходе на посадку в аэропорт города Тынды самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь. Воздушное судно обнаружили на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области. По последним данным, на борту находились 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа. В регионе был объявлен трехдневный траур.