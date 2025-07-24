Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения самолета Ан-24

Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения самолета Ан-24Сейчас сотрудники МЧС проводят поисковые работы на месте катастрофы
Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-24 в Амурской области. По предварительным данным, среди пассажиров и экипажа судна никто не выжил. Об этом сообщили ТАСС в МЧС РФ.
Сейчас спасатели МЧС России обследуют место происшествия и проводят поисковые работы.
24 июля в 07:05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тынды воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропало с радаров. Самолет обнаружили на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области. Выживших, предварительно, нет. На борту самолета было 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа.
После катастрофы в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации для мобилизации всех сил и средств к ликвидации последствий крушения самолета.
Первый заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев сообщил, что среди причин крушения самолета восточное управление Следственного комитета на транспорте рассматривает две основные версии – техническая неисправность и человеческий фактор.