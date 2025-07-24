В Амурской области ввели режим ЧС после крушения самолета Ан-24
Для мобилизации всех сил и средств к ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в своем Telegram-канале.
Кроме того, авиакомпании «Ангара» организовала оперативный штаб, цель которого координировать работу по ликвидации последствий катастрофы. Штаб будет работать круглосуточно.
24 июля в 07:05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тынды воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропало с радаров. Самолет обнаружили на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области. Выживших, предварительно, нет. На борту самолета было 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий катастрофы. В ближайшее время по поручению премьера министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров вылетят к месту катастрофы.
Первый заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев сообщил, что среди причин крушения самолета восточное управление Следственного комитета на транспорте рассматривает две основные версии – техническая неисправность и человеческий фактор.