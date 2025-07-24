Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24

К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций. Росавиация проработает вопрос доставки в Тынду родственников пассажиров потерпевшего крушение самолета рейсами российских авиакомпаний, говорится в сообщении.