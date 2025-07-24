Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24
Председатель правительства Михаил Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде, сообщается на сайте правительства РФ.
Комиссию возглавит министр транспорта Андрей Никитин, в нее также войдет глава Росавиации Дмитрий Ядров. Мишустин поручил Никитину и Ядрову оперативно вылететь к месту крушения.
К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций. Росавиация проработает вопрос доставки в Тынду родственников пассажиров потерпевшего крушение самолета рейсами российских авиакомпаний, говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании «Ангара» Ан-24 вылетел из Благовещенска в Тынду. На его борту, предварительно, находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки воздушного судна обнаружены в 15 км от Тынды. Выживших, предварительно, нет.