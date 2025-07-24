Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в Амурской области. Об этом говорится в сообщении на сайте премьер-министра.
24 июля лайнер Ан-24 пропал с радаров при попытке ухода на второй круг в ходе посадки в аэропорту Тында в Амурской области. Он следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что на борту воздушного судна находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет создал специальную комиссию для расследования обстоятельств авиакатастрофы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также выразил Путину соболезнования из-за крушения самолета Ан-24 от себя и народа республики. Сам президент РФ выразил соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области. Глава государства также объявил минуту молчания по погибшим в катастрофе.