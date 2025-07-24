Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

24 июля лайнер Ан-24 пропал с радаров при попытке ухода на второй круг в ходе посадки в аэропорту Тында в Амурской области. Он следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что на борту воздушного судна находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли.