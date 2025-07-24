Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области

Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской областиВ авиакатастрофе погибли почти 50 человек
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе в Амурской области. Он выступил на совещании на тему развития подводного военно-морского флота.
«Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», – сказал он.
Глава государства также объявил минуту молчания по погибшим в катастрофе.
Воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпело крушение 24 июля при заходе на посадку в аэропорт Тынды. Самолет обнаружили на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области. На борту самолета было 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа, все они погибли.
Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и человеческий фактор. После катастрофы в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации для мобилизации всех сил и средств к ликвидации последствий крушения самолета.