Алиев выразил соболезнования Путину из-за крушения Ан-24 в Амурской области
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования из-за крушения самолета Ан-24 от себя и народа республики. Телеграмму азербайджанского лидера опубликовало агентство Azertag.
«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета «Ан-24» в Амурской области», – говорится там.
24 июля лайнер Ан-24 пропал с радаров при попытке ухода на второй круг в ходе посадки в аэропорту Тында в Амурской области. Он следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что на борту воздушного судна находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет создал специальную комиссию для расследования обстоятельств авиакатастрофы
Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и человеческий фактор. После крушения самолета в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации для мобилизации сил и средств к ликвидации последствий произошедшего.