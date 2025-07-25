L'Express считает, что ультиматум Трампа не повлечет никаких санкций
За ультиматумом, который отправил Москве президент США Дональд Трамп, ничего не последует. Даже если Кремль не пойдет на условия американского лидера, такое мнение выразил французский журнал L'Express.
Трамп использует давление, когда понимает, что может легко добиться своей цели, используя подавляющий потенциал Соединённых Штатов против врагов, неспособных на ответный удар. По словам автора, Трамп всегда встанет на сторону сильного.
«Поэтому можно опасаться, что пятидесятидневный ультиматум, предъявленный им кремлёвскому лидеру, не повлечёт за собой никаких реальных санкций, вопреки его угрозам».
14 июля американский президент пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров.
16 июля The New York Times писали, что Россия не обратила внимания на ультиматум Трампа, в Москве сохраняют прежний курс: выдерживать санкции и добиваться своих военных целей.