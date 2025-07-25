Трамп отверг сообщения о его визитах на остров финансиста Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заверил, что никогда не посещал остров скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
«Вам стоит говорить о Билле Клинтоне, который был на острове 28 раз. Я никогда не был на острове», – сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).
25 июля The Wall Street Journal (WSJ) писала, что экс-президент США Клинтон поздравлял финансиста Джеффри Эпштейна в 2003 г. с днем рождения. WSJ отмечала, что письмо вошло в книгу с посланиями, которую собрала для Эпштейна его подруга Гилейн Максвелл. Она сейчас отбывает наказание в виде 20 лет лишения свободы за соучастие в преступлениях Эпштейна.
Днем ранее, 24 июля, Politico сообщило, что Трампа приводит в ярость внимание к делу Эпштейна. Собеседники издания заявили, что президент дал понять, что «есть другие приоритеты, которые должны быть важнее».
Эпштейн проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также в сборе компромата на представителей элитных кругов. Он умер в тюрьме в 2019 г. Официальная версия – самоубийство.
Дело Эпштейна содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. Эти данные рассматривают в конгрессе США. The New York Times писала, что Трамп и Эпштейн дружили с начала 1990-х до конфликта в 2004 г.
В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал сторонниками опубликовать все данные по делу Эпштейна, однако затем он отказался от этой идеи, что вызывало негодование среди его избирателей.