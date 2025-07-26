Сикорский призвал Зеленского не отказываться от борьбы с коррупцией

22 июля депутаты Верховной рады проголосовали за принятие законопроекта об ограничении независимости НАБУ и САП. В этот же день Зеленский подписал соответствующий документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах прошли массовые протестные акции. Активисты скандировали «Нет коррупции во власти» и «Позор».