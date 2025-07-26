Сикорский призвал Зеленского не отказываться от борьбы с коррупцией
Власти Польши призвали президента Украины Владимира Зеленского не прекращать усилия по борьбе с коррупцией на фоне ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в интервью Polsat.
«Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, это отказаться от борьбы с коррупцией», – уточнил Сикорский.
22 июля депутаты Верховной рады проголосовали за принятие законопроекта об ограничении независимости НАБУ и САП. В этот же день Зеленский подписал соответствующий документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах прошли массовые протестные акции. Активисты скандировали «Нет коррупции во власти» и «Позор».
На фоне митингов президент Украины объявил о намерении внести в Верховную раду законопроект об усилении независимости антикоррупционных органов. 24 июля Зеленский внес указанный документ в Раду. По его словам, антикоррупционные органы уже поддержали его.