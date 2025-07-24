Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект об антикоррупционном бюро

Как пишет украинская интернет-газета «Страна», депутат Ярослав Железняк сообщил, что проект обязывает сотрудников НАБУ с доступом к гостайне проходить полиграф. По его словам, процедуру надо будет пройти в течение шести месяцев. В дальнейшем проверка, включая полиграф, будет повторяться каждые два года.