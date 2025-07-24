Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект об антикоррупционном бюро
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
По словам Зеленского, антикоррупционные органы уже поддержали данный законопроект.
Как пишет украинская интернет-газета «Страна», депутат Ярослав Железняк сообщил, что проект обязывает сотрудников НАБУ с доступом к гостайне проходить полиграф. По его словам, процедуру надо будет пройти в течение шести месяцев. В дальнейшем проверка, включая полиграф, будет повторяться каждые два года.
Кроме того, в законопроекте Зеленского отмечается, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. Говорится также, что работники ведомства будут подчиняться только руководителю, его первому заместителю и заместителю. Согласно законопроекту, генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ.
«Страна» отмечает, что этот проект фактически возвращает те нормы, которые были отменены принятым Верховной радой законопроектом, который 22 июля подписал сам Зеленский.
22 июля Верховная рада проголосовала за принятие законопроекта об ограничении независимости НАБУ и САП. Документ поддержали 263 депутата, против выступили 13 парламентариев. В этот же день Зеленский подписал соответствующий проект. После этого в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах прошли массовые митинги.
На фоне акций протеста Зеленский объявил о намерении внести в Верховную раду законопроект об усилении независимости антикоррупционных органов. Он уточнил, что ждет от группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и генпрокурора Украины предложений норм, которые должны быть включены в документ.