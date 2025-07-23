На Украине проходит второй день протестов в связи с решением Зеленского о НАБУ
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В Киеве, Днепре, Николаеве, Черновцах и Львове на Украине начались протесты против решения президента страны Владимира Зеленского об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает интернет-издание «Страна».
Акции проходят второй день. Днем в соцсетях появились призывы выходить сегодня на протесты. В частности, митинги планировались в Киеве, Харькове, Одессе, Черновцах, Львове, Виннице, Николаеве, Полтаве и Чернигове.
По данным «Страны», люди стоят на улицах с плакатами «Нет коррупции», «Демократия и уважение к народу тоже на каникулах?», «Руки прочь от НАБУ и САП» и др. В украинской столице люди собрались возле театра имени Франко.
22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13. В тот же день Зеленский подписал соответствующий закон.
Вечером того же дня в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые протесты против решения об ограничении полномочий ведомств. Активисты, собравшиеся в столице, скандировали «Нет коррупции во власти», «Позор», также они использовали лозунги с нецензурными выражениями.