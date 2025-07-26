Митрополит Антоний встретился с папой римским в Ватикане

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, которые касаются состояния православно-католического диалога и происходящих в мире конфликтов, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. В том числе митрополит заявил папе римскому о гонениях, которым подвергается Украинская православная церковь (УПЦ). Собеседники также передали друг другу памятные подарки.