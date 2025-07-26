Митрополит Антоний встретился с папой римским в Ватикане
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний провел встречу с папой римским Львом XIV в Ватикане. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Митрополит передал понтифику приветствия от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравления с избранием предстоятелем Римско-католической церкви. Лев XIV поблагодарил патриарха за его благопожелания и подчеркнул важность развития отношений с Русской православной церковью (РПЦ).
В ходе беседы стороны обсудили вопросы, которые касаются состояния православно-католического диалога и происходящих в мире конфликтов, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. В том числе митрополит заявил папе римскому о гонениях, которым подвергается Украинская православная церковь (УПЦ). Собеседники также передали друг другу памятные подарки.
4 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой римским. Говоря о конфликте на Украине, Путин выразил заинтересованность в достижении мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами. Он высказал признательность Святому престолу за готовность содействовать урегулированию кризиса. Отдельно президент отметил озабоченность из-за преследования канонической УПЦ. Понтифик подчеркнул важность диалога для поиска путей урегулирования на Украине и призвал Путина сделать жест, способствующий миру.
9 июля на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским Лев XIV предложил провести встречу с Россией. Стороны обсудили необходимость достижения справедливого и прочного мира на Украине. Папа римский выразил скорбь о жертвах конфликта и призвал приложить усилия, направленные на освобождение заключенных и поиск общих решений.