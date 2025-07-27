Песков назвал прерогативой региона награждение орденом осужденного генерала
Награждение орденом за заслуги перед Запорожской областью осужденного генерала Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией, – это прерогатива региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
24 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления на Запорожском направлении в 2023 г. Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга был награжден в том числе генерал-майор Иван Попов. В апреле он был осужден по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
«Ведомости» спросили Пескова, как решение о награждении экс-командующего оценивают в Кремле.
«Это прерогатива руководства субъекта. Руководство субъекта своими региональными наградами может награждать граждан Российской Федерации. Речь идет о гражданине, который поражен в правах, который осужден», – ответил Песков, добавив, что юридически нет препятствий для того, чтобы награждать таких людей.
В мае 2024 г. суд заключил Попова под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, генерал-майор действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. 1 марта генерала уволили из рядов Вооруженных сил РФ. Попов говорил, что 26 декабря 2024 г. его также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. В апреле суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его также лишили воинского звания и назначили штраф в размере 800 000 руб.